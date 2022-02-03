Общество

В РПЦ рассказали, когда не следует крестить детей

Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то крестить его не следует. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение - это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в СССР бабушки часто воспитывали детей в православии тайно от родителей, но «сейчас не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным».