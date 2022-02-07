Общество

Карантин по бешенству отменили в Новосокольническом районе

Карантин по бешенству отменили в Новосокольническом районе. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале нормативно-правовых актов региона 7 февраля.

В районе действовали два эпизоотических очага:

на территории подсобного хозяйства в деревне Бор и в Пригородной волости;

на территории личного подворья на железнодорожной станции Гущино и на прилегающей территории.

По информации официального Telegram-канала региона, там состоялись все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности: вакцинировали животных против бешенства, прошла дезинфекции очагов, состоялись подворовые обходы населения неблагополучного пункта с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.

Активными на территории региона остаются пять очагов по бешенству.