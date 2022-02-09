Общество

Петр Алексеенко ответил на вопрос о доступности офисов КПРФ для инвалидов

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля ответил на вопрос о доступности офисов КПРФ для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Первый раз слышу такой вопрос, чтобы кто-то из инвалидов не мог приехать (в офис КПРФ — ред.), — мы всегда выйдем навстречу. Примем человека, можем внизу принять. Необязательно в офис приглашать. В Советском союзе инвалидам также уделялось особое внимание. И льготы все были. Строительство пандусов для посещения общественных мест, может быть, не практиковалось. Такой практики не было. Если возродим Советский союз, все это останется. Будет уделяться внимание инвалидам, всем категориям граждан», — сказал гость студии.

Напомним, в России реализуется программа «Доступная среда», которая предполагает увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.