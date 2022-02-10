Общество

В Псковской области установили максимальные размеры платы за детские сады на 2022 год

В Псковской области установили максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на 2022 год. Соответствующее распоряжение губернатора Михаила Ведерникова опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

Так, в Пскове максимальный размер платы составит 3560 рублей, в Псковском районе - 2750 рублей, в Великих Луках - 3232 рубля, в Великолукском районе - 2300 рублей.

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Во всех муниципальных образованиях средний размер платы установлен в сумме 1 тысяча 984 рубля.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя губернатора Веру Емельянову.