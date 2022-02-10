Общество

Благоустройство двух парков планируется в этом году в Пскове

В этом году Псков вновь принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого планируется благоустройство двух общественных территорий и разработка проектно-сметной документации на обустройство еще одного парка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В общей сложности на эти цели предусматривается 49 миллионов 490 тысяч рублей.

Один из объектов нацпроекта – парк имени Юрия Гагарина, который располагается между улицами Гущина и Гдовской на Запсковье. Контракт на благоустройство этой территории заключили в 2021 году. Подрядная организация провела планировку территории, подготовила зону под детский игровой комплекс, пешеходные дорожки, будущий газон и установила уличное освещение. Контракт также предусматривает установку воркаут-площадки, площадки для мини-футбола и баскетбола, малых архитектурных форм, скамеек и урн. Срок завершения работ – 31 июля.

Вторая общественная территория – сквер вдоль Сиреневого бульвара. Первые работы этого проекта выполнят до 30 сентября. В рамках проекта планируется ремонт и устройство новых дорожек и площадок, зон для активного и тихого отдыха, освещение, посадка кустарников и газонов, установка скамеек и урн. Контракт на производство работ заключат в ближайшее время.

Кроме того, до конца года на средства нацпроекта разработают проектно-сметную документацию благоустройства парка реки Милевки. Территория находится на пересечении улиц Инженерной и Крупской. Концепция ее благоустройства «Место для тебя» стала победителем открытого голосования, которое завершилось в ноябре. По замыслу авторов, территорию планируется разделить на тематические зоны.

Так, будут зона для взрослого отдыха, смотровая площадка и зона кормления уток, локация для молодежи, детская площадка с игровым комплексом, спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в футбол и баскетбол, парковка для велосипедов и самокатов. В ходе обсуждения концепции дополнительно предложили запроектировать установку туалетного модуля и посадить ель для новогодних торжеств. Эти предложения включат в задание на проектирование.