Общество

Детское отделение открылось в великолукском филиале инфекционной больницы

Детское отделение открылось в великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы 10 февраля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Фото: @pskoblinf / Instagram

«В целях реализации задачи по созданию и совершенствованию единой инфекционной службы для всех категорий граждан на территории Псковской области, идея создания детского отделения в городе Великие Луки активно прорабатывалась с лета 2021 года. Планы были перенесены на более поздний срок в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью 2021 года. Так называемая четвертая волна COVID-19 характеризовалась тяжелыми и крайне тяжелыми формами болезни взрослого населения, потребовавшая расширение реанимационных отделений», - говорится в сообщении.

Теперь новый штамм коронавируса «омикрон» отличается тем, что среди пациентов существенным образом возросло количество детей абсолютно всех возрастов, отметили в медучреждении. «Нынешняя реальность потребовала конкретных мер, которые и были приняты», - подчеркнули в инфекционной больнице.

За счет перераспределения взрослого коечного фонда в филиале «Великолукский» удалось создать отделение на 15 коек, готовое принять первых маленьких пациентов. В начальном периоде работы лечением ребят займется комбинированная команда педиатров инфекционной больницы, в том числе из города Пскова.

По мнению заместителя главного врача по педиатрии Елены Карзановой, открытие детских мест является важнейшим и своевременным решением, поддержанным комитетом по здравоохранению Псковской области.

«Желаем юным жителям южных районов области никогда не болеть, а об остальном позаботятся наши специалисты! Мы работаем для вас!» - добавили в медучреждении.