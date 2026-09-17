На ж/д переезде в Великих Луках устранили выбоины после проверки прокуратуры

Выявленные в ходе проверки Великолукской транспортной прокуратурой выбоины и иные повреждения на покрытии проезжей части железнодорожного переезда направления Москва - Рига (Лазавицкий) устранил собственник после обращения в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура

По факту нарушений, выявленных в ходе проверки, прокурор обратился в суд с иском.

В результате принятых мер собственник железнодорожного переезда — Новосокольническая дистанция пути — устранила нарушения, сделав ремонт.