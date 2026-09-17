Было очень трудно нарабатывать опыт - психолог Островской коррекционной школы

В Островскую коррекционную школу, филиал Центра специального образования №2, с 2000 года не пришел на работу ни один молодой специалист. Об этом сообщила в эфире радио ПЛН FM (102.6) психолог учреждения Юлия Вихман.

Гостья студии связала такую кадровую ситуацию с высокими рисками профессионального выгорания и сложностями в выстраивании поддержки для начинающих учителей. «Когда я пришла, было очень трудно нарабатывать опыт, рядом со мной был специалист, который поддерживал и направлял», - поделилась личным опытом Юлия Вихман. Участники эфира также признали, что внедрение института наставничества для современных молодых педагогов сейчас проблематично из-за высокой нагрузки на самих потенциальных наставников.

Кандидат психологических наук Валентина Иванова отметила, что руководство образовательных учреждений осознает проблему выгорания, однако само находится под сильным прессингом. Она указала, что администрация вынуждена выполнять текущие школьные задачи, из-за чего педагоги часто попадают «под раздачу». На них ложится дополнительная нагрузка по организации школьных дел и управленческих аспектов, что усиливает, по словам Юлии Вихман, общую усталость коллектива.

Психолог разъяснила, что серьезным фрустрирующим фактором в работе становится нестыковка между желанием педагога получить определенный результат и реальной отдачей от учеников. «Желание получить тот результат, который я спланировала в этом классе с этим возрастом детей. Это тоже фрустрирующий фактор», - подчеркнула она.

Напомним, в Псковской области запустили годовой проект «Горящие сердца», в рамках которого команда психологов проведет четыре практических тренинга в шести интернатных учреждениях региона для профилактики профессионального выгорания педагогов.