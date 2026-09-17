Умер олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, сообщил руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Аверьянов / Telegram

«Не стало Сергея Чепикова», - написал Сергей Аверьянов.

Сергей Чепиков — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы РФ VII и VIII созывов от партии «Единая Россия». Также известен как советский и российский биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР.

Сергей Чепиков родился 30 января 1967 в поселке Хор Хабаровского края. Являлся заслуженным мастером спорта, двукратным олимпийским чемпионом – 1988 (эстафета) и 1994 (спринт) и обладателем еще четырех олимпийских наград: серебро в эстафете (1992, 1994 и 2006) и бронза в спринте (1988). Помимо этого, являлся двукратным чемпионом мира (командная гонка – 1989 и смешанная эстафета – 2006) и обладателем еще девяти наград чемпионатов мира разного достоинства, двукратный обладатель Кубка мира (1990 и 1991).