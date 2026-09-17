Дожди усилятся в выходные в Псковской области

В Псковской области в выходные пройдут кратковременные дожди и усилится юго-западный ветер, а ночные температуры воздуха составят от +7 до +13 градусов, дневные - от +13 до +19 градусов. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы ожидаем, что в выходные погода будет с кратковременными дождями, ветер будет усиливаться. Он не северный, но юго-западный ветер станет ощутимым по прогнозу. Ночные температуры хорошо положительные: от +7 до +13 градусов, дневные температуры — от +13 до +19 градусов. При прояснениях потеплее, при облачности температуры будут пониже», – рассказала Тала Нещадимова.