СИМ: удобный транспорт или городская беда?

Самокаты, велосипеды и прочие так называемые СИМ - средства индивидуальной мобильности, с одной стороны, экологичны, удобны и решают проблему быстрого перемещения из точки А в точку Б в городской среде. Но, с другой стороны, добавляют проблем на улицах: самокатчиков до жути боятся пешеходы, они раздражают водителей. И не зря - статистика ДТП с их участием растет. Кто виноват и что делать, чтобы не удалять СИМы с городских пространств и в то же время всем участникам дорожного движения было комфортно и безопасно, разбиралась Псковская Лента Новостей.

И стар, и млад

В 2026 году аварийность с электросамокатами в России выросла на 32% по сравнению с прошлым годом. По данным за январь - август 2026 года, число раненых в авариях с СИМ выросло примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Среди пострадавших заметную долю составляют дети и пожилые люди. Чаще всего они оказываются жертвами наездов электротранспорта. Но в некоторых случаях и виновниками ДТП.

Например, пожилая женщина из Липецкой области предстанет перед судом за то, что, двигаясь с большой скоростью по встречке, не заметила и сбила стоявшую на краю дороги пенсионерку. У пострадавшей перелом костей черепа и ушиб головного мозга. А 71-летней виновнице ДТП грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

В Псковской области пожилые люди на самокатах, наверное, не гоняют и в аварии не попадают. Зато у нас много происшествий с участием несовершеннолетних. Совсем недавно, 7 сентября, на пешеходном переходе у Городского культурного центра машина сбила ребенка на арендованном самокате. В основном, участниками ДТП становятся подростки, которые носятся на мощных самокатах, не спешиваются на пешеходных переходах, а иногда ездят по двое и в наушниках.

Причем, некоторые школьники умудряются попасть в аварию не единожды. 6 сентября на улице Гражданской произошло столкновение автомашины с электросамокатом, которым управляла 11-летняя девочка. Ребенок пересекал проезжую часть по линии тротуара. В результате происшествия пострадавшая доставлена в больницу. И это уже не первый случай травмирования этой девочки в текущем году. По информации Госавтоинспекции, 31 марта эта же школьница на электросамокате столкнулась в другим самокатчиком на Советском мосту. Тогда прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили, что мощность самоката, которым управлял ребенок, - 300 ватт! «На такой самокат не имел права вставать человек без водительского удостоверения», - пояснила старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Псков, капитан полиции Юлия Фёдорова.

В итоге по результатам мартовского ДТП мама девочки была оштрафована на 30 тысяч рублей «за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления». Но, видимо, в семье много лишних денег (или лишних детей). Потому что факт того, что через полгода после инцидента та же девочка на том же электросамокате снова попадает в ДТП, кажется довольно странным.

СИМ СИМу рознь

«Согласно правилам дорожного движения, если мощность электродвигателя СИМ превышает 250 ватт, это уже транспортное средство. И управляющему им человеку нужны водительские права», - подчеркнула Юлия Федорова.

Инспектор ГИБДД напомнила, что средства индивидуальной мобильности бывают разной мощности. «Люди забывают посмотреть технические характеристики. А за управление таким транспортным средством человека без водительского удостоверения, в том числе, несовершеннолетнего от 16 до 18 лет, имеют право привлечь по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения». Штраф по этой статье составляет от 5 до 15 тысяч рублей», - пояснила она.

Тем не менее, по словам Юлии Федоровой, многие родители, приобретая своему чаду мопед или электросамокат, не смотрят мощность, не уточняют технические характеристики в магазине и дают транспортное средство ребенку, у которого нет водительского удостоверения. А тот попадает в ДТП.

«Для нас сейчас это беда. Я говорю не только про несовершеннолетних. Не у всех взрослых тоже есть водительское удостоверение. Поэтому при покупке самокатов надо смотреть их мощность, чтобы потом избежать штрафов», - сказала она.

Юлия Федорова также напомнила о том, что на родителей могут составляться и протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по отношению к несовершеннолетним. «Мы же передаем информацию инспекторам по делам несовершеннолетних - работаем в связке, взаимодействуем со службами», - заметила она.

За последние 8 месяцев в Пскове привлечено к административной ответственности более 170 велосипедистов и примерно столько же водителей СИМ. При этом сотрудник ГИБДД отметила, что специальных рейдов по проверке мощности самокатов ведомство не проводит. «Как мы их выявляем? Самокатчики своим поведением показывают, что их надо останавливать! Не спешиваются на пешеходных переходах, двигаются вдвоем на электросамокате. Хотя с 1 марта 2023 года действует правило - перевозка пассажиров на самокате запрещена», - напомнила она.

Юлия Федорова обратила внимание также, что участились ДТП с участием сотрудников служб доставки. «Многие доставщики используют возможности электросамокатов и электровелосипедов. И часто как сами попадают в аварии, так и травмируют пешеходов, а при столкновении с самокатом можно получить достаточно серьезные травмы. И такое в городе случается», - сказала она.

С СИМ, которые можно арендовать, ситуация немного лучше. «Мощность желтых и фиолетовых самокатов, которые сдаются на прокат по территории города, не более 250 ватт. Также администрация договорилась с фирмами (за что спасибо огромное), чтобы в туристических местах скорость прокатных средств не превышала допустимую», - отметила она.

Но и псковичам, арендующим СИМ, и владельцам подобных средств передвижения инспектор ГИБДД настоятельно рекомендует изучить Правила дорожного движения. «Есть ПДД, где все прописано и есть вся необходимая информация. Ее нужно изучить, чтобы избежать последствий: получения штрафных санкций или дорожно-транспортных происшествий», - напомнила Юлия Федорова.

Инфраструктуры нет

Но есть и другое видение ситуации. «Проблема не в том, что СИМы плохие, а в том, что не создана инфраструктура для них», - считает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

По его словам, в России бум на электросамокаты и доставку на них произошёл быстро, а условия для них, которые многие страны создавали чуть ли не с прошлого века, в России так и не появились. «В тех же Нидерландах, которые чуть больше нашей области, велодорожек больше, чем у нас федеральных трасс. А у нас страна на полглобуса. Сейчас доступность и аренды, и покупки самокатов увеличилась, но самой инфраструктуры нет», - пояснил он.

Также Николай Мельков отметил, что много самокатчиков работает в доставке, так как СИМ - «это маневренный, удобный транспорт вне зависимости от погоды». «Мы видим, что и зимой они не исчезают. Но инфраструктура не создается даже сейчас. А та, что есть, игнорируется и водителями, и Госавтоинспекцией. Например, есть велодорожка на улице Герцена, но там машины стоят. И никто нарушителей годами не гоняет», - сказал он.

По его словам, в городе был разработан проект сети велосипедных дорожек. «Но изначально техническое задание очень сильно ограничивало проектировщиков. У нас есть огромнейшие проблемы с тротуарами. Вспомните мост 50-летия Октября. Почему мы подгоняем современную норму дороги к максимальным требованиям ширины, а минимальные требования к тротуару занижаем?» - напомнил Николай Мельков.

Общественник отметил, что «у нас за счет всех решаются проблемы автомобилистов»: сокращают ширину тротуаров, убирают пешеходные переходы, «хотя это автомобиля наезжают на пешеходов, а не те прыгают под них».

Что касается велодорожек, то, по мнению Николая Мелькова, многие из них проектируют люди, которые сами не ездят ни на велосипедах, ни на других СИМ. «Дорожки часто никуда не ведут, сделаны «для галочки». Я считаю, например, что в парках велодорожек быть не должно. У нас же наделали целую кучу. И на дорожках этих постоянно мамы с колясками, дети маленькие, собаки. Парк - это, в первую очередь, для отдыха. Или вот какой толк от велодорожки в сквере Павших борцов, протяженность которой метров 200?» - задается общественник вопросом.

Еще одна проблема - нет взаимного уважения между участниками движения. «Мне иногда кажется, что люди больше переживают за котиков или птичку, чем за людей. Они готовы сбитых зверюшек везти лечить за огромные деньги, и при этом проезжают мимо аварии, в которой пострадали люди. А когда нет взаимоуважения, получается, что водители не готовы видеть СИМы. Более того, когда я ездил на велосипеде, я четко видел, что многие автомобилисты принципиально зажимали меня к бордюру», - отметил он.

По его словам, пока проблема ДТП с СИМ решается запретами, например, снижением скорости арендованных самокатов. «Снизить скорость личного транспорта не получится - поэтому для владельцев такого траспорта вводят штрафы. А как штрафовать? Нужно догнать! Номера-то мы еще в Советском Союзе перестали вешать на велосипеды, а иногда и машину не найти после ДТП», - сказал он.

Николай Мельков считает, что нужно начинать не с запретов, а с инфраструктуры: соединять спальные районы с центром велодорожками, выделять отдельные полосы для них на проезжей части и делать удобные маршруты. «Пока инфраструктуры нет, водители не готовы к самокатам на дороге, и ничего не меняется. Если появятся выделенные полосы для СИМ, водители начнут их замечать. И когда на Герцена эвакуируют пару раз все машины с велополосы и штраф выпишут, водители тоже увидят, что там знак и линия нарисована»,- уверен он.

Таким образом, проблема СИМ в городской среде - это не просто вопрос запретов или ужесточения штрафов. Это комплексная задача, требующая системного подхода. С одной стороны, очевидно, что без контроля за мощностью самокатов, без обучения детей и взрослых правилам дорожного движения и без реальной ответственности за нарушения ситуацию не переломить. С другой стороны, запреты без инфраструктуры - тупиковый путь. Надо проектировать город так, чтобы всем участникам движения было место. Только тогда электросамокаты перестанут быть «бедой» и станут тем, чем задумывались - экологичным, удобным и безопасным транспортом.

Светлана Синцова