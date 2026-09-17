Стилисты посетят интернаты Псковской области в «дни заботы» о педагогах

В детских интернатных учреждениях Псковской области внедрят «уголки поддержки» с мотивирующими материалами и организуют «дни заботы» с выездом стилистов, чтобы помочь педагогам переключить внимание с работы на собственное состояние и восстановить жизненный баланс. Об этом рассказали в эфире радио ПЛН FM (102.6) кандидат психологических наук Валентина Иванова и психолог Островской коррекционной школы Юлия Вихман.

Кандидат психологических наук Валентина Иванова пояснила, что «уголок поддержки» представляет собой магнитную доску, которую приобретут для каждой школы-участницы проекта. Специалисты, по их словам, разместят ее в уютном месте, например, в учительской, и дополнят креслом или диваном. На доске эксперты разместят поддерживающие фразы, психологические лозунги и иллюстрации.

Психолог Юлия Вихман добавила, что в их учреждении такую доску уже оформили. «Уголок станет пространством для сотворчества, где сами педагоги смогут делиться своим настроением, что исключит ощущение навязанной сверху обязанности», - пояснила она.

«Педагог может подойти к этой доске, наблюдать и читать. То, что он там увидит или прочитает, это уже будет первым шагом для того, чтобы он отключился от проблемы и переключил внимание с работы на себя», - раскрыла механизм работы данного инструмента Валентина Иванова.

Дополнительным форматом помощи станут «дни заботы». Валентина Иванова уточнила, что в эти дни к учителям будут приезжать стилисты, парикмахеры и другие профильные специалисты. «К педагогам будут приезжать стилисты, парикмахеры, другие специалисты, которые им покажут их женственность, раскроют её и ответят на вопросы. Это очень нужно педагогам, им некогда на это посмотреть, что-то прочитать или куда-то сходить».

Юлия Вихман связала необходимость таких мер с главной причиной урона психике при выгорании. Она отметила, что человек начинает жить только одной работой и забывает о других сферах жизни. «У него есть семья, у него есть интересы, какие-то хобби, а он об этом всём забывает и как бы начинает стоять на одной ноге. Это положение становится неустойчивым и шатким, и поэтому наносит такой урон психике», - указала психолог. Новые форматы поддержки, по мнению экспертов, мягко напомнят учителям о важности заботы о себе вне профессиональной деятельности.

Напомним, в Псковской области запустили годовой проект «Горящие сердца», в рамках которого команда психологов проведет четыре практических тренинга в шести интернатных учреждениях региона для профилактики профессионального выгорания педагогов.