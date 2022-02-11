Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
семейный отдых на открытом воздухе
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
миссия выполнима ищем подарки
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
ЖКХ коммунальный ликбез
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 11.02.2022 11:201 Более 700 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 11.02.2022 12:420 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 11.02.2022 12:090 Меры безопасности усилят в школах и детских садах Пскова 11.02.2022 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 11.02.2022 11:350 В муниципальных банях Пскова увеличится стоимость помывки 11.02.2022 11:260 Трем заведующим учреждениями образования в Пскове продлили полномочия
 
 
 
Самое популярное 08.02.2022 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области 10.02.2022 07:0010 Почти 650 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 08.02.2022 10:054 Почти 300 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима 10.02.2022 16:584 Пропавшую в 2012 году псковичку нашли полицейские 10.02.2022 22:497 Госпитализированный с коронавирусом Жириновский перестал узнавать окружающих - СМИ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Меры безопасности усилят в школах и детских садах Пскова

11.02.2022 12:09|ПсковКомментариев: 0

На территории образовательных учреждений в Пскове заменят ограждения и установят видеокамеры. Такое решение принято в рамках реагирования на недавние инциденты, когда дети самовольно покинули дошкольные учреждения. Об этом с очередной 62-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прокуратура по данному факту провела проверку, виновные установлены, им предъявили представления. Мы, со своей стороны, на сессии городской Думы приняли решение о выделении дополнительных средств на установку нового ограждения в детском саду "Искорка", кроме того, будет проведен мониторинг всех образовательных учреждений, на основе которого мы составим план по реализации мер по антитеррористической безопасности, в рамках которого будет предусмотрена замена ограждений и установка видеокамер на территории наших образовательных учреждений», - сказала глава Пскова Елена Полонская.

Она также отметила, что при принятии бюджета города на следующий год депутаты предусмотрят выделение денег на реализацию этого плана.

Напомним, в январе 2021 года в Пскове произошло два случая, когда дети самовольно покидают дошкольные учреждения. 27 января сообщалось, что трехлетний мальчик покинул детский сад и сам пришел домой, а за несколько дней до этого, 24 января, два пятилетних ребенка также ушли из детсада и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу.

Позже за самовольный уход из дошкольного учреждения двух пятилетних детей воспитатели получили выговоры. Решается вопрос и о привлечении к ответственности руководства и воспитателей детского сада, в котором произошел второй инцидент.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 428 человек
11.02.2022, 12:420 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 11.02.2022, 12:230 Архив опубликовал фотографии псковских лыжников 80-х годов 11.02.2022, 12:140 Двух жительниц Гдовского района осудили за махинации с маткапиталом 11.02.2022, 12:110 Молодого человека со шрамом над бровью разыскивают в Пскове
11.02.2022, 12:090 Меры безопасности усилят в школах и детских садах Пскова 11.02.2022, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 11.02.2022, 11:490 Первые в 2022 году работы по капремонту общего имущества приняли в Великих Луках 11.02.2022, 11:460 «Дабришутинг»: оружие, литовцы и жадность
11.02.2022, 11:350 В муниципальных банях Пскова увеличится стоимость помывки 11.02.2022, 11:260 Трем заведующим учреждениями образования в Пскове продлили полномочия 11.02.2022, 11:230 Жителя Чеченской республики будут судить по делу о нападении на псковских десантников 11.02.2022, 11:201 Более 700 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
11.02.2022, 11:190 Читатели ПЛН выбрали направление одностороннего движения на улице Свердлова 11.02.2022, 11:150 Расходы бюджета Пскова на 2022 год увеличили почти на 60 миллионов рублей 11.02.2022, 11:100 За кражу денег у коллеги великолучанин отработает 100 часов 11.02.2022, 11:070 Дмитрия Пермякова исключили из фракции партии «Яблоко» в Псковской городской Думе
11.02.2022, 11:030 «Подстрочник»: Охрана объектов культурного наследия. Достижения и проблемы 11.02.2022, 11:000 Проверка систем оповещения пройдет в Пскове 11 февраля 11.02.2022, 10:490 В Пскове устраняют крупную утечку на теплотрассе 11.02.2022, 10:3710 Непривитых студентов ПсковГУ предупредили о блокировке электронных пропусков
11.02.2022, 10:330 Поддельные купюры изъяла полиция в Пскове и Великих Луках 11.02.2022, 10:211 Татьяна Пасман получила удостоверение депутата Псковской гордумы 11.02.2022, 10:130 «Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти 11.02.2022, 10:091 Угнавшего автомобиль мужчину осудили в Великих Луках
11.02.2022, 10:010 Скончалась актриса сериалов «Стиляги» и «Оттепель» Евгения Брик 11.02.2022, 09:552 Росгвардейцы показали псковским студентам фильм об Афганской войне 11.02.2022, 09:500 За хищение чужой пенсии великолучанке грозит до 6 лет тюрьмы 11.02.2022, 09:420 Удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса - новая тема опроса в «Автомире»
11.02.2022, 09:370 Специалисты «Горводоканала» ремонтируют насосную станцию на улице Госпитальной в Пскове 11.02.2022, 09:330 Великолукская студентка оказалась на 18 месте по женскому скелетону после двух попыток 11.02.2022, 09:240 Фургон загорелся на трассе в Псковской области 11.02.2022, 09:100 Россиян предупредили о новых уловках мошенников
11.02.2022, 08:583 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 11.02.2022, 08:500 Вирусолог назвал особенность пандемии коронавируса 11.02.2022, 08:350 Великолукский нетрезвый водитель попался при попытке дать полумиллионную взятку 11.02.2022, 08:200 Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС
11.02.2022, 08:003 Эксперт: У 20% перенесших коронавирус беременных дети отстают в развитии 11.02.2022, 07:470 В России хотят установить общие габариты клади в самолетах 11.02.2022, 07:340 Великолучанина отправили в колонию на семь лет за наркопреступление, кражи и грабеж 11.02.2022, 07:181 Псковский врач рассказала, как нормализовать сон после коронавируса
11.02.2022, 07:003 В России увидели риски нарушения электроснабжения регионов 10.02.2022, 23:362 Псковские воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей 10.02.2022, 22:497 Госпитализированный с коронавирусом Жириновский перестал узнавать окружающих - СМИ 10.02.2022, 22:272 Борис Елкин прочитал стихотворение Пушкина в Instagram. ВИДЕО
10.02.2022, 22:110 На монументе «Ледовое побоище» под Псковом завершили противоаварийные работы 10.02.2022, 22:000 Двор дома в Великих Луках очистили от льда и снега после жалобы в соцсетях 10.02.2022, 21:450 Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу 10.02.2022, 21:302 Детское отделение открылось в великолукском филиале инфекционной больницы
10.02.2022, 21:100 Турнир по самбо памяти Геннадия Марковского пройдет в Великих Луках 10.02.2022, 20:530 Медики назвали симптомы рака, который часто обнаруживают слишком поздно 10.02.2022, 20:340 Пять очагов бешенства остаются активными в Псковской области 10.02.2022, 20:140 В Великих Луках избрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
10.02.2022, 19:550 Фильм об Александре Пушкине показали в псковском СИЗО 10.02.2022, 19:350 Владельцев автомобилей в Острове просят убрать их на время уборки снега 10.02.2022, 19:150 Поучаствовать в международном конкурсе уличной культуры и спорта предлагают псковичам 10.02.2022, 19:002 Актуальные вопросы налогообложения обсудили на публичных слушаниях в Пскове
10.02.2022, 18:410 В Острове объявили сбор предложений по проекту реконструкции площади и сквера 10.02.2022, 18:330 В Невельском районе осудили мужчину, зарубившего топором незнакомца 10.02.2022, 18:260 Театрально-концертная дирекция подготовила серию видеороликов «Пушкин детям» 10.02.2022, 18:197 Установить в Пскове памятник воинам-афганцам предлагают ветераны «Боевого братства»
10.02.2022, 18:102 День памяти Софьи Ковалевской отмечается 10 февраля 10.02.2022, 18:000 Путешественники получили более 400 млн рублей по программе СберСтрахования 10.02.2022, 17:572 Псковские энергетики получили новые автомобили 10.02.2022, 17:550 Благоустройство двух парков планируется в этом году в Пскове
10.02.2022, 17:4911 Вакцину «ЭпиВакКорона-Н» будут испытывать на пожилых людях 10.02.2022, 17:4712 Музей, парк или захолустье: что будет с Гремячей 10.02.2022, 17:356 Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме 10.02.2022, 17:270 Находящегося в межгосударственном розыске мужчину задержали в Великих Луках
10.02.2022, 17:260 Пенсионный фонд начал вести прием псковичей по предварительной записи 10.02.2022, 17:110 Более 300 юрлиц в Псковской области задолжали «Экопромому» свыше 20 млн рублей 10.02.2022, 17:100 Заслуженный учитель России Сергей Петров скончался в Пскове 10.02.2022, 17:085 Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий
10.02.2022, 16:584 Пропавшую в 2012 году псковичку нашли полицейские 10.02.2022, 16:560 Прокуратура Псковской области подвела итоги работы за 2021 год 10.02.2022, 16:540 Директор «Михайловского»: любовью крепка наша связь с Пушкиным 10.02.2022, 16:485 Инвестиционный потенциал Псковской области представили в турецких провинциях
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru