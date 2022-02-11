Общество

Меры безопасности усилят в школах и детских садах Пскова

На территории образовательных учреждений в Пскове заменят ограждения и установят видеокамеры. Такое решение принято в рамках реагирования на недавние инциденты, когда дети самовольно покинули дошкольные учреждения. Об этом с очередной 62-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прокуратура по данному факту провела проверку, виновные установлены, им предъявили представления. Мы, со своей стороны, на сессии городской Думы приняли решение о выделении дополнительных средств на установку нового ограждения в детском саду "Искорка", кроме того, будет проведен мониторинг всех образовательных учреждений, на основе которого мы составим план по реализации мер по антитеррористической безопасности, в рамках которого будет предусмотрена замена ограждений и установка видеокамер на территории наших образовательных учреждений», - сказала глава Пскова Елена Полонская.



Она также отметила, что при принятии бюджета города на следующий год депутаты предусмотрят выделение денег на реализацию этого плана.

Напомним, в январе 2021 года в Пскове произошло два случая, когда дети самовольно покидают дошкольные учреждения. 27 января сообщалось, что трехлетний мальчик покинул детский сад и сам пришел домой, а за несколько дней до этого, 24 января, два пятилетних ребенка также ушли из детсада и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу.



Позже за самовольный уход из дошкольного учреждения двух пятилетних детей воспитатели получили выговоры. Решается вопрос и о привлечении к ответственности руководства и воспитателей детского сада, в котором произошел второй инцидент.