Общество

Введение муниципальной надбавки для учителей и воспитателей обсудят в Пскове

Муниципальную надбавку стоит ввести для сотрудников образовательных учреждений в Пскове. Такое предложение на очередной 62-й сессии городской Думы шестого созыва внесла депутат по округу №10 Любовь Николаева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Давайте введем муниципальную надбавку, как в Петербурге и Москве», - предложила Любовь Николаева. Данное предложение поддержал депутат по округу №15 Денис Иванов.

В ходе обсуждения выступил глава администрации Пскова Борис Елкин. Он заметил, что на данный момент финансирование на такие цели выделяется из бюджета области. «Количество воспитателей и учителей, которые работают у нас в городе – это не одна тысяча человек. Даже надбавка в размере одной тысячи рублей в месяц – это сотни миллионов. Вопрос о надбавке абсолютно правильный, заработная плата сотрудников сферы образования у нас оставляет желать лучшего, некоторым приходится работать в двойную и даже тройную смену, но этот вопрос глобальный, его нужно поднимать на уровень области и даже на федеральном. Мы, как муниципалитет, это отдельно не решим», - сказал Борис Елкин.

По его мнению, сначала нужно определиться с размером надбавки, а после – продвигать его на других уровнях власти.

По итогу обсуждения по предложению Дениса Иванова вопрос решили вынести на заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы. Решение поддержали 19 из присутствующих депутатов.