В Псковской области сократилось потребление алкоголя на 2,2 литра

Потребление алкоголя в России в июне снизилось в 80 регионах, сильнее всего в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях.

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Так, в начале лета потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года. При этом оно уменьшилось в 80 регионах, а выросло в 5 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.

Сильнее всех сокращали потребление спиртного жители Ненецкого АО - оно снизилось в среднем на 2,9 литра на человека. Также более чем на 2 литра показатель уменьшился в Пензенской (-2,5 литра), Кировской (-2,3 литра) и Псковской (-2,2 литра) областях. Пятерку замыкает Забайкальский край со снижением на 2 литра за последний год, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Жители Пермского края сократили потребление алкоголя за последний год на 1,95 литра в среднем на душу населения, Ханты-Мансийского АО - на 1,9 литра, Кузбасса - на 1,8 литра. В Чувашии, Архангельской и Тамбовской областях показатель снизился на 1,7 литра, а в Красноярском крае - на 1,65 литра.