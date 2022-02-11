Общество

Программу по восстановлению детских лагерей разработают в России

Программу по восстановлению детских лагерей по всей стране разработают в России по инициативе партии «Единая Россия». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Кроме того, будет введен мораторий на перепрофилирование учреждений детского отдыха. Эту норму партия разрабатывала вместе с правительством. Оба предложения поддержал Совет Федерации. Разработка программы поможет ликвидировать нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании, предполагают в партии. Соответствующие предложения направили в правительство.

«Эту тему поднимала неоднократно "Единая Россия", прошу, чтобы она к этому активно подключилась. Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. Владимир Путин (президент РФ - ред.) также поддержал предложение организовать эту работу (по восстановлению объектов детского отдыха – ред.) системно. Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и дальше сопровождать по каждому субъекту», - подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.