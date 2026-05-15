Полезный досуг: детские оздоровительные лагеря готовятся к летнему сезону

Летние оздоровительные лагеря - это не только отдых, но и возможность для детей развиваться, приобретать новые знания и навыки, укреплять здоровье благодаря свежему воздуху и активному досугу. Поэтому каждый год в регионе проводится работа по подготовке их к новым сменам. О том, сколько загородных и пришкольных лагерей будет работать на территории Псковской области, и что делают представители самых разных ведомств для обеспечения комфорта и безопасности детей, узнала Псковская Лента Новостей.

Оздоровительный отдых

Оздоровительный сезон начнется 27 мая в дневных лагерях, и 30 мая и 1 июня - в загородных. В этом году там смогут отдохнуть и набраться сил почти 13 тысяч детей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 130 млн рублей. 

Лагеря с дневным пребыванием будут работать на базе общеобразовательных организаций региона. В Пскове в июне откроется 25 лагерей. Планируется, что их будет посещать более 1 600 детей, а к работе в них будет привлечено более 100 человек.
В дневных лагерях будут проводиться профильные смены по таким направлениям, как  спорт, профориентация, цифровая и компьютерная грамотность, робототехника. Подготовлена программа реабилитационной смены для детей-инвалидов на базе Центра лечебной педагогики и смены «Орлята России». Также мероприятия в  лагерях будут посвящены Году единства народов России.
«137 оздоровительных лагерей готовятся принять детей и внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период этого года», - сообщила директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

По ее словам, с 9 марта в Псковской области начался прием заявок на получение путевок в детские лагеря. К сегодняшнему дню их подано уже более 8 тысяч. Около 4 тысяч ребят будут отдыхать по льготным путевкам. Право на льготы имеют дети из малоимущих и  многодетных семей, а также сироты, инвалиды, дети участников СВО и ветеранов боевых действий.  

Впервые на площадке загородного лагеря будет организована профильная смена для одаренных школьников естественно-научной и математической направленности. Всего подготовлено 16 профильных смен.

Возрожденный «Нептун»

Открываются и новые учреждения отдыха. В этом году благодаря инициативе руководства города Пскова восстановили загородный лагерь «Нептун» в деревне Елизарово Псковского района. «Мы понимаем, что у нас ежегодно не хватает мест для детишек в лагере "Радуга", который в Гдовском округе. Поэтому приняли волевое решение, финансово емкое, что необходимо нам и лагерь "Нептун" тоже восстановить, чтобы наши дети летом оздоравливались, занимались спортом, проводили вместе время и обучались», - пояснял глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM в конце прошлого года.  
И вот уже этим летом лагерь готов принимать детей. «Мы восстанавливали его с нуля, процесс небыстрый. Но большинство проблем уже устранили», - подчеркнул Борис Елкин.

Проблемы по части питания также будут устранены благодаря новому закупленному оборудованию и ремонту кухни. Особенное внимание глава города уделил детям, находящимся в трудной ситуации. Он заверил, что для этого организовывают дополнительные смены.

Главное - безопасность

На сегодняшний день проведены ремонтные работы в детских лагерях на более чем 25 млн рублей. 92% предписаний выполнены, произведен закуп оборудования. В целях доставки детей заключены договоры с 9 транспортными организациями.

Продолжается подбор и подготовка кадров для загородных лагерей. Планируется, что в эту летнюю кампанию к работе приступят порядка 2900 человек. «Обеспеченность составляет 82%. В целях подготовки проводятся мероприятия по повышению квалификации для начальников, воспитателей и спасателей. На данный момент необходима помощь в ремонтных работах и вопросах обеспечения генераторами на случаи чрезвычайной ситуации», - сообщила Татьяна Богданова.

Также в рамках подготовки и проведения летней оздоровительной кампании внимание уделяется вопросам безопасности детей. Глава региона Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость в Гдовском, Печорском, Невельском и Струго-Красненском округах привести в порядок автомобильные дороги, по которым осуществляется подъезд к загородным оздоровительным лагерям.

«Антитеррористическая и противопожарная защищенность, санитарные требования, безопасность на воде, медицинское сопровождение, готовность персонала к нештатным ситуациям - все это должно быть обеспечено в полном объеме и находится на постоянном контроле. Разумеется, эти вопросы всегда в приоритете. Сейчас нам нужно заложить дополнительный запас прочности, учитывающий новые риски», - подчеркнул губернатор. 

Также на заседании областной межведомственной комиссии соглашение о сотрудничестве по реализации мероприятий отдыха и оздоровления подписали министерство образования Псковской области, Псковский государственный университет, региональное отделение Российских студенческих отрядов и Всероссийский детский центр «Печоры». Это значит, что юных псковичей ждет еще больше инновационных образовательных программ, а о досуге, образовании и здоровье детей позаботятся профессионалы. В том числе, и во время самых длинных каникул, которые важно провести не только весело, но и с пользой. 

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

