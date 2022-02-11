Общество

Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал статистику заболеваемости коронавирусом в регионе. За минувшие сутки подтверждено 811 новых случаев заражения. Число жертв увеличилось на 8 человек. Всего умерли с момента начала пандемии 1499 человек.

На амбулаторном лечении находятся 9026 человек, на стационарном — 496. Выздоровело за минувшие сутки 166 человек, сообщил Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Как отметил глава региона, в Москве и Санкт-Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости «омикроном. В Псковской области пока продолжается рост.

«Прохождение пика ожидается через 2-3 недели», - сообщил губернатор.