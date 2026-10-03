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День создания ОМОН отмечают в России сегодня

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3 октября в России отмечают День ОМОН – праздник сотрудников отрядов мобильных особого назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«Личный состав нашего отряда – сплоченный коллектив профессионалов, которые всегда находятся на страже безопасности, противостоят террористическим угрозам и защищают граждан нашей страны», – подчеркнул глава региона.

По его словам, отличную физическую подготовку, владение оружием, военное мастерство и умение принимать верные решения в экстремальных условиях бойцы подкрепляют постоянным совершенствованием своих навыков.

«Сегодня, в рамках проведения специальной военной операции, отряды решают сложнейшие задачи, осваивая современные методики и отрабатывая слаженные действия с присущим мужеством, высочайшим профессионализмом, верностью присяге и Отечеству. Уважаемые сотрудники и ветераны подразделения! Благодарю вас за службу. Крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником!» – поздравил Михаил Ведерников.

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