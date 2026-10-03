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ПсковГУ поддержал проведение круглого стола и панельной сессии IV Форума региональных отделений РИО 

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Псковский государственный университет поддержал проведение круглого стола и панельной сессии IV Форума региональных отделений Российского исторического общества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ. 

Фото: ПсковГУ

Под эгидой форума историки из 20 регионов России обсуждали развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. 

Ученые ПсковГУ, доцент Людмила Алиева и заведующий кафедры отечественной и всеобщей истории Наталья Никитина, стали участниками мероприятий. 

 

Людмила Алиева представила исследование материальной культуры народа сету (сето) через призму Государственного каталога Музейного фонда РФ. «Для ПсковГУ эта работа имеет особое значение: на базе университета действует Ресурсный центр, который объединяет исследовательские, образовательные и просветительские инициативы, связанные с культурой этого малочисленного народа», - отметили в университете.

Наталья Никитина выступила с докладом по изучению малых городов Псковской области: от анализа исторических источников и конфессиональной картины малых городов до вопросов экономики, туризма и сохранения культурного наследия. 

«Участие в форуме отражает вклад университета в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Псковской земли. Научные, образовательные и просветительские проекты вуза помогают изучать культуру региона и создавать условия для ее передачи будущим поколениям», - резюмировали в ПсковГУ.
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