Развитие движения Российских студенческих отрядов в регионе рассмотрели Михаил Ведерников и Ярослав Зубащенко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с командиром Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ярославом Зубащенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поблагодарил командира Центрального штаба за поддержку регионального отделения студенческих отрядов, отметив, что в регионе также уделяется большое внимание развитию общественных молодежных движений.

«У нас целый комплекс мер поддержки общественных организаций. В том числе активистам предоставляется возможность реализовывать значимые проекты благодаря региональным грантовым конкурсам», — сказал Михаил Ведерников.

Ярослав Зубащенко поблагодарил за внимание к студенческим отрядам региона и чуткое отношение к молодежной политике. «В этом году 60 лет студенческим отрядам Псковской области. Ребята очень довольны, видна определенная динамика. С 2024 года численность подросла в полтора раза, появились новые направления деятельности. Отдельное внимание уделено медицинским отрядам. В этом году уже больше ста человек отработали медиками в ваших государственных учреждениях и больницах. Много ребят выезжает на международные, межрегиональные и всероссийские проекты, занимают призовые места. Это говорит о том, что система студенческих отрядов в регионе развивается», — сказал командир Центрального штаба РСО.

Напомним, ранее губернатор встречался с активистами регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды», которые представили главе региона свои наиболее значимые проекты.

Ярослав Зубащенко подробно рассказал Михаилу Ведерникову об основных направлениях деятельности, возможностях профессионального обучения, взаимодействии с партнерами.

Особое внимание в ходе встречи Михаил Ведерников обратил на привлечение молодежи в проекты, реализуемые на территории Псковской области. «Со своей стороны готовы дать список предприятий, организаций, с которыми можно в этой части поработать», — добавил глава региона.

На встрече также речь зашла и о том, что в настоящее время в регионе ведется работа по разработке регионального закона о поддержке деятельности студенческих отрядов.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Ярослав Зубащенко обсудили дальнейшие направления взаимодействия.

Напомним, движение студенческих отрядов в регионе берет начало еще в 1954 году, когда первые псковичи уехали на целину. В 1966-м был создан первый областной штаб. Сейчас региональное отделение насчитывает более 1 500 активистов.