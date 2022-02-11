Общество

Михаил Ведерников посвятил весь выпуск еженедельного видеообращения ситуации с COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередной выпуск еженедельного обращения к жителям региона. Видеозапись выступления опубликована в инстаграм-аккаунте политика.

Выпуск целиком посвящен ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерам по противодействию COVID-19.

В частности, губернатор дал оценку эпидситуации, оценил эффективность принимаемых мер, а также ответил на часто задаваемые вопросы, в том числе о якобы отсутствующей логике принятия противовирусных мер - послаблениях ковид-ограничений в то время, когда наблюдается подъем заболеваемости.

Как отметил глава региона, самая действенная мера – закрыть вообще всё. «Но цена слишком высокая. Это убитая экономика, культура, образование, спорт, а также обострение хронических заболеваний у населения и массовые психозы», – перечислил минусы Михаил Ведерников.

По его убеждению, необходимо соблюдать баланс.

Что касается временного перехода на дистанционное обучение в школах, то, по словам губернатора, это позволило сбить динамику распространения заболевания.

«За 10 дней дистанционного обучения в Пскове и Псковском районе рост числа заболевших среди детей и молодежи не только остановился, а даже снизился на 3 %. Но и к полному переводу на дистант мы тоже не готовы. Качество обучения существенно снижается по сравнению с очной формой – это объективный факт», – отметил глава области.