Предприниматели, организации и активные жители города Псков смогут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, главное условие – использование элементов брендбука двух проектов «Рождество начинается здесь» или «Псков – город Рождества».

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил глава области, участие в конкурсе — это не только возможность украсить витрину, фасад, двор или общественное пространство в едином стиле, но и шанс заявить о себе, стать частью городского маршрута, попасть в объективы туристов и побороться за денежные призы: за победу в конкурсе предусмотрена награда в размере 500 тысяч рублей, за второе место можно будет получить 250 тысяч рублей и за третье место — 100 тысяч рублей.

Для представителей бизнеса предусмотрены три номинации: магазины и сервисы, гостиницы и рестораны, социальные объекты. Для активных жителей – специальная номинация «Народная инициатива».

Также губернатор отметил, что улицы Пскова уже преображаются: город готовится к празднику, монтируются новые гирлянды и световые консоли В этом вновь помогает президентский нацпроект «Туризм и гостеприимство».