Общество

Более 70% плана вакцинации от коронавируса выполнили в Псковской области

Более 70% плана вакцинации от коронавируса выполнили в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Так, за прошедший день 64 человека сделали первую аппликацию вакцины от COVID-19. Всего первым компонентом вакцины привились 287 878 жителей региона. Завершили курс вакцинации 176 жителей Псковской области. Всего - 284 436.

Ревакцинировались 8 псковичей. Всего повторно привиться решили 42 072 человека.

Таким образом, медики использовали 80,1% поступившей в регион вакцины.

«На прошлой неделе сделали прививку порядка 2 тысяч человек. На настоящий момент выполнено 71,3% плана вакцинации», - заключил губернатор.