Общество

Не подходить близко к стенам зданий призвали псковичей в управлении МЧС

Псковичей призвали остерегаться сосулек и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Из-за перепадов температуры на крышах домов появились сосульки, которые являются не просто сопутствующим элементом зимней поры, но и представляют опасность для жизни и здоровья человека. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение», – отметили в ведомстве.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», – посоветовали псковичам.

В управлении МЧС России рекомендовали населению с целью предупреждения травм, связанных с появлением сосулек и угрозой их падения, соблюдать следующие меры безопасности: