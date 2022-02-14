Общество

Великолукские школы вернулись к очному режиму работы

Школы и учреждения дополнительного образования Великих Лук и Великолукского района вернулись к очному формату работы 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно указу губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, дистанционное обучение в организациях действовало по 13 февраля.

Ранее дистанционное обучение было организовано в школах Пскова и Псковского района. По оценке губернатора Михаила Ведерникова, такие решения позволяют сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«За 10 дней дистанционного обучения в Пскове и Псковском районе рост числа заболевших среди детей и молодежи снизился на 3%. Но к полному переводу на "дистант" мы не готовы. Качество обучения существенно снижается — это объективный факт», — подчеркнул в еженедельном обращении к жителям региона Михаил Ведерников.

Ограничительные мероприятия распространяются не только на школы, но и на организации дополнительного образования, отметили в пресс-службе. Такой комплексный подход позволяет эффективнее снизить уровень заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков, которые подвержены заражению штаммом «омикрон».

Районам делегированы полномочия переводить на дистанционное обучение школы, где складывается неблагоприятная эпидситуация. Решения принимаются в каждом случае индивидуально и согласовываются с региональным комитетом по образованию. В настоящий момент дистанционный формат работы действует в двух школах Пустошкинского района, добавили в пресс-службе.