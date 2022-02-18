Общество

Псковской области угрожает суперциклон «Юнис»

В ближайшие дни России угрожают три шторма. Самый мощный из них — «Юнис» — придет в северо-западные регионы страны в выходные, 19–20 февраля, сообщают «Известия». Сильные порывы ветра ожидаются в Санкт-Петербурге, Калининграде, Псковской, Новгородской и других областях. Причина штормовой погоды — аномально активное формирование циклонов близ Исландии — в этом году они рождаются в полтора раза чаще обычного. Циклоны формируют теплую погоду на европейской части России, но через неделю сюда придет похолодание, и скорого наступления весны ждать не стоит, отмечают метеорологи.

В этом году пульсирование Исландского минимума (центр действия атмосферы, где постоянно формируются циклоны) повышено в полтора раза. Циклоны оттуда через Северную Атлантику, Норвежское море, север Западной Европы идут в европейскую часть России, пояснил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— К западу от Исландии расположена холодная Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — теплый Гольфстрим. Получается очень большая разница температур на сравнительно небольшом пространстве, поэтому там постоянно формируются циклоны, особенно зимой, — отметил специалист.

Другая особенность «исландских» циклонов этого года — они очень «глубокие» — то есть давление в их центре чрезвычайно низкое.

Первый шторм свой основной удар нанес по Германии и Польше. Но России тоже угрожает опасность. В Калининграде и других регионах северо-запада страны порывы ветра в самое ближайшие время будут достигать 29 м/с.

Тем временем в Атлантике уже сформировался второй циклон — «Юнис», и его влияние на Россию будет более мощным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Ранее в Европе этот шторм назвали сильнейшим за десятилетие. Жителям Ирландии и Великобритании рекомендовано оставаться дома. Закрыты сотни школ, приостановлено железнодорожное сообщение, отменены и задержаны тысячи рейсов. Шторм «Юнис» обрушится на регионы северо-запада России в выходные, 19–20 февраля.

— Если центр прохождения циклона «Иления» был на широте полярного круга, то центр «Юниса» будет уже в Финском заливе. Ожидается сильный ветер в Калининграде, Псковской, Новгородской, Тверской областях. Циклон принесет дожди, а в прибрежных городах — штормы. В Московской области в воскресенье порывы ветра будут до 12–15 м/с — меньше, чем в регионах северо-запада, — рассказал Александр Синенков.

Тем не менее «Юнис» будет не насколько сильным, чтобы ломать деревья и приносить разрушения, уверены в «Фобосе».

Третий циклон по территории России пройдет во вторник-среду, 22–23 февраля. Он будет слабее второго.