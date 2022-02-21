Общество

От коронавируса в Псковской области умерли еще пять человек

От коронавируса в Псковской области умерли еще пять человек. С начала пандемии в регионе болезнь унесла жизни 1 543 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, с начала пандемии в Псковской области было выявлено 89 030 случаев заражения коронавирусом, 74 294 пациента смогли избавиться от болезни.

Ранее сообщалось, что с 21 февраля у россиян появилась возможность получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела.