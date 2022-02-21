Общество

Почти 3700 семей создали жители Псковской области в прошлом году

3 672 брака зарегистрировали в органах ЗАГС Псковской области в 2021 году, что на 487 случаев больше, чем в 2020-м. За тот же период расторгли 2 946 браков, то есть на 377 больше, чем годом ранее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика здесь и далее: пресс-служба Псковстата

Численность населения Псковской области, по предварительным данным, составила 612,5 тысяч человек на 1 января 2022 года. Население региона уменьшилось за 2021 год на 7,8 тысячи человек (на 1,3%). Доля горожан составила 71,1% (435,7 тысячи человек). Сокращение численности населения отмечается и в целом по Российской Федерации (на 692,9 тысячи человек или на 0,5%), отметили специалисты Псковстата.

Уменьшение численности населения региона за 2021 год обусловлено естественной убылью, которая, по предварительным данным, составила 8,4 тысячи человек и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 23,5%.

В январе-декабре 2021 года в области родились 5 034 ребенка. Общий коэффициент вырос по сравнению с январем-декабрем 2020 года на 2,5% (по СЗФО уменьшился на 3,3%, по России – на 2%).

За указанный период умерли 13 451 человек. Общий коэффициент смертности увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 15,3% (по РФ - на 15,9%, по СЗФО - 17,9%).