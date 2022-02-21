Общество

Депутаты гордумы возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Глава Пскова Елена Полонская вместе с депутатами городской Думы приняла участие в торжественном возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата и памятному знаку «Псков - Город воинской славы». Об этом Елена Полонская сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Елены Полонской

В мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, руководители силовых структур.

Заупокойную литию в память о погибших за Псковскую землю и Россию совершил священник воинского храма Александра Невского Александр Цыганов.

После память погибших участники почтили минутой молчания. «Вечная память павшим! Вечная слава живым!» - написала Елена Полонская.