Общество

Служба в армии по призыву учитывается при установлении пенсии - ПФР

Служба в армии по призыву учитывается при установлении страховой пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

В страховой стаж при назначении пенсии включается не только время работы, но и социально значимые периоды, в течение которых человек не работал. Сюда относится и военная служба в армии по призыву. Период такой службы участвует также в формировании размера страховой пенсии. За каждый год прохождения службы призывники получают 1,8 пенсионного коэффициента. При расчете размера пенсии все коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость одного коэффициента (в 2022 году – 107 рублей 36 копеек).

Служба в армии не учитывается при назначении досрочной пенсии за длительный стаж (в нее включаются только периоды работы и другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР). Напомним, что право досрочно получить страховую пенсию по старости ранее установленного пенсионного возраста (но не раньше, чем в 60 лет) предоставляется мужчинам, имеющим страховой стаж 42 года, отметили в пресс-службе.

Для получения права на страховую пенсию по старости в 2022 году требуется не менее 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента, добавили в Пенсионном фонде.

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффициентов и стажа можно в Личном кабинете на сайте ПФР. Пользователю необходима регистрация на портале Госуслуг, так как в личном кабинете ПФР используются те же логин и пароль.

После активации в разделе «Индивидуальный лицевой счет» нужно выбрать «Получить информацию о сформированных пенсионных правах».

Сервис показывает коэффициенты и стаж, сформированные на дату обращения. Все сведения сформированы на основе данных работодателей. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.