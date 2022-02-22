Общество

«Особое мнение»: Александр Серавин о мифах и реалиях Дня Защитника Отечества. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 23 февраля.

Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин. Он высказал особое мнение по поводу отмечаемого сегодня праздника - Дня защитника Отечества и связанных с ним мифах и исторических реалиях. Провели эфир Максим Костиков и Олег Добрынин.

День защитника Отечества несколько раз менял название. До 1946-го он был Днем Красной армии и флота, потом, до 2002-го, – Днем Советской армии и Военно-морского флота. Сейчас принято название – День Защитника Отечества. И если раньше было понятно, кто и что празднует – все, кто служили в РККА и РККФ, или в Советской армии, то сейчас не совсем понятно, кто именно – «защитники Отечества», которых нужно поздравлять: только те, кто отслужил, или все мужчины? И как быть с женщинами, которых немало в армии? Нужен ли отдельный день для «защитниц Отечества»?