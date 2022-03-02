Общество

В магазинах «Деревня Соловьи» в Пскове начали продавать овощи

Компания «ПсковАгроИнвест» и агрофирма «Победа» стали партнерами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: компания «ПсковАгроИнвест»

«Теперь во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова вы можете приобрести не только мясную и молочную продукцию, но и овощи от агрофирмы "Победа"», - отметили в компании.

Уже сегодня в продаже появились гладкие огурцы по цене 198 рублей за килограмм, а в магазинах агрофирмы «Победа» в ближайшее время появится тушеная свинина (ГОСТ).

«Теперь совершать покупки будет еще удобнее», - добавили в «ПсковАгроИнвест».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: