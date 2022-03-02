В магазинах «Деревня Соловьи» в Пскове начали продавать овощи

Компания «ПсковАгроИнвест» и агрофирма «Победа» стали партнерами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: компания «ПсковАгроИнвест»
«Теперь во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова вы можете приобрести не только мясную и молочную продукцию, но и овощи от агрофирмы "Победа"», - отметили в компании.
Уже сегодня в продаже появились гладкие огурцы по цене 198 рублей за килограмм, а в магазинах агрофирмы «Победа» в ближайшее время появится тушеная свинина (ГОСТ).
«Теперь совершать покупки будет еще удобнее», - добавили в «ПсковАгроИнвест».
Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso
Сайт: https://shop.pskovagro.ru/
Адреса магазинов сети в Псковской области:
город Псков, улица Народная, у дома №57 (напротив магазина «Магнит»),
город Псков, улица Розы Люксембург, 11,
город Псков, улица Коммунальная, рынок «Нива»,
город Псков, улица Текстильная, 1Б,
город Псков, улица Яна Фабрициуса, 5А (ТК «Шайба»),
город Псков, улица Яна Фабрициуса, 29,
город Псков, улица Ижорского батальона, 5,
город Псков, улица Яна Райниса, 53б,
город Псков, улица Боровая, 40,
Псковский район, деревня Соловьи (магазин на территории предприятия),
Псковский район, деревня Неелово, улица Юбилейная, 5а,
город Дно, улица Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка),
город Великие Луки, улица Дьяконова, 13,
город Великие Луки, улица Первомайская, 9,
город Печоры, улица Юрьевская, 18.