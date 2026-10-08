«Кадры решают все»: Путь к мастерству с Псковским политехническим колледжем

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Кадры решают все». Напомним, этот цикл программ рассказывает о том, как в нашем регионе обстоят дела с трудовой занятостью: каких специалистов не хватает и что делают региональное правительство и кадровые центры для того, чтобы все, кто нуждается в работе, ее получили, и тем самым не только обеспечивали себе доход, но и приносили пользу экономике и социальной сфере региона.

В новом выпуске поговорим о деятельности Псковского политехнического колледжа: о том, какие карьерные возможности дает это учреждение и чем могут быть полезны специалисты, которых оно выпускает.

Насколько легко поступить в колледж? Какие специальности, предлагаемые колледжем, наиболее востребованы в регионе? Насколько учебные программы учреждения соответствуют современным требованиям рынка труда? Какие новые направления подготовки и дополнительные образовательные услуги планирует внедрить колледж? На эти и многие другие вопросы ответит директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова. Также она поделится своими впечатлениями от участия в шоу «Сто к одному» на телеканале «Россия 1».

Начало программы в 12.04. Ведущая – Татьяна Иванова. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.