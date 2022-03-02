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Общество

Региональный этап конкурса «Семья года» стартовал в Псковской области

02.03.2022 17:30|ПсковКомментариев: 0

Региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он будет проходить до 29 апреля.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья - хранитель традиций».

Прием заявок от администраций муниципальных образований и городских округов Псковской области осуществляет региональный комитет по социальной защите. Церемония чествования победителей Всероссийского конкурса «Семья года» традиционно проходит в ноябре в Москве.

Псковская область с 2016 года принимает участие во всероссийском конкурсе «Семья года». В разные годы многие семьи региона становились его победителями в разных номинациях. Это семья Саловых (Псковский район), семья Зоновых (Опочецкий район), семья Добриных (Печорский район), семья Безобразовых (Себежский район), семья Абабковых (Псков) и семья Евсеевых (Опочецкий район).

Всероссийский конкурс проводит министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он организован с целью пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Теги: #конкурс #семья #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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