Общество

Поэт из псковской академии ФСИН победил в областном конкурсе

Курсанты и студенты Псковского филиала Академии ФСИН России стали победителями конкурса, посвященного псковским памятникам боевой и трудовой славы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина подвела итоги художественного и литературного конкурса «Памятники боевой и трудовой славы на карте Псковской земли», в котором приняли участие обучающиеся образовательных организаций Псковской области.

По итогам конкурса эссе, исследовательских работ, мультимедийных презентаций, видеосюжетов, рассказов и стихотворений курсанты и студенты Псковского филиала Академии ФСИН России заняли первые места сразу в двух номинациях, отметили в академии.

Так, курсант Анатолий Гришмановский одержал победу в номинации «Стихотворение» с произведением собственного сочинения «Героям Себежской земли».

Студентка Анна Михайлова заняла первое место в номинации «Видео» с фильмом, посвященным историческим местам, связанным с жизнью Петра I.

Победители и их научный руководитель – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков – награждены дипломами.

Кроме того, студентка Валерия Иванова и курсанты Яна Боброва, Игорь Павлов, Ксения Толмачева заняли призовые места в номинации «Эссе», а курсанты Ольга Гордиенко, Полина Яковлева и студентка Юлия Курбакова стали лауреатами конкурса, представив мультимедийные презентации с самыми разнообразными памятниками, посвященными ярким страницам истории Псковского края, добавили в образовательном учреждении.