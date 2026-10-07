В РФ усилят защиту спутниковой связи от кибератак

Российские спутники связи планируется защитить от кибератак с помощью сертифицированных средств криптографической защиты, сообщили в Минцифры.

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Требования к ним определят профильные ведомства, в том числе Минцифры, следует из разработанного министерством проекта поправок в закон «О связи». Они входят в готовящийся пакет мер «Антифрод 3.0». Современные условия работы в космической сфере требуют в том числе совершенствования механизмов безопасности.

«Данная мера, вошедшая в "Антифрод 3.0", в первую очередь направлена на защиту информации в линиях управления российскими спутниками связи. Применяемые средства криптографической защиты информации должны использовать российские доверенные алгоритмы», — сообщили в министерстве.

До сих пор в России не было требований по обязательной криптозащите радиолиний управления спутниками связи и вещания, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Но прецеденты кибератак на системы космической связи, напротив, есть, и они фиксируются как в России, так и за рубежом. В 2023 году российский спутниковый оператор «Дозор-Телепорт» подвергся кибератаке, за которой, по данным ряда источников, стояли украинские хакеры, рассказал экс-министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов. ГП КС в том же году сообщал о десятках тысяч попыток прервать телевизионное вещание на российских космических аппаратах.

Кибератаки — не единственная угроза для спутниковой инфраструктуры, отметил Леонид Коник. По его мнению, в последние годы обычные радиопомехи становятся меньшим риском для спутников связи и вещания, тогда как серьезную опасность могут представлять преднамеренные столкновения космических аппаратов, а также их физическое уничтожение с Земли. Возможность такого поражения Китай продемонстрировал еще в январе 2007 года, пишут «Известия». Тогда с помощью противоспутникового оружия был уничтожен китайский метеорологический спутник FY-1C, находившийся на высоте около 860 километров, напомнил эксперт.