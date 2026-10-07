Всемирный день хлопка, День беременных, спонтанной поэзии и кофе фраппе отмечают сегодня

День образования штабных подразделений МВД России, День беременных, Всемирный день хлопка, День «Ты важен мне», спонтанной поэзии и кофе фраппе отмечают сегодня, 7 октября.

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День образования штабных подразделений МВД России — профессиональный праздник сотрудников штабных подразделений МВД ежегодно отмечается 7 октября. Дата связана с событиями 1918 года, когда при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД были образованы Инструкторский и Информационный отделы. Позднее их объединили в Инструкторско-инспекторский отдел.

Современные штабные подразделения занимаются анализом работы органов внутренних дел, планированием, координацией и контролем деятельности различных служб. Сам памятный день был установлен приказом МВД России в 1998 году.

В России складывается новая традиция – два раза в год отмечать День беременных: 7 апреля и 7 октября. Эта традиция отразила ценности проведенного в стране Года семьи и отвечает интересам нового национального проекта «Семья», реализуемого по инициативе Президента России.

Также 7 октября отмечается Всемирный день хлопка. Генеральная Ассамблея ООН закрепила эту дату резолюцией 75/318. Праздник призван обратить внимание на значение хлопка для мировой экономики и на миллионы людей, занятых его выращиванием, переработкой и торговлей.

Особенно большое значение хлопковая отрасль имеет для развивающихся стран, где она обеспечивает доход многим фермерским семьям и предприятиям.

День «Ты важен мне» является международной инициативой, которая проводится 7 октября с 2010 года. Ее смысл прост: сказать родственникам, друзьям и другим дорогим людям, что они имеют значение в вашей жизни.

День спонтанной поэзии, главной идеей которого — неожиданно делиться стихами: оставить несколько строк на бумаге, прочитать любимое произведение или сочинить собственное.

День кофе фраппе — неофициальная дата особенно популярна в США и посвящена холодному кофейному напитку со льдом и пеной. Современный греческий фраппе появился в 1957 году в Салониках, пишет «Газета.ru».