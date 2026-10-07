От меня пациент не услышит слово «диета» - псковский гастроэнтеролог

С наступлением осени многие хронические заболевания желудочно-кишечного тракта дают о себе знать. О причинах сезонных обострений, тревожных симптомах, современных методах диагностики и лечения Псковской Ленте Новостей рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-гастроэнтеролог Юлия Фёдорова.

«Осенью мы чувствуем приток пациентов»

- Юлия Юрьевна, почему осенью обостряются болезни ЖКТ?

- Осенью мы действительно чувствуем приток пациентов. Но это связано не столько с физиологической цикличностью, сколько с внешними факторами: меняется погода, длина дня, питание. Летом мы больше двигаемся, едим сезонные фрукты и овощи.

Добавляются и социальные моменты: закончились огороды, началась школа, люди вернулись из отпусков, где позволяли себе погрешности в еде. Плюс осенью начинается простудный период, вирусы влияют на защитные возможности организма, а прием симптоматических препаратов тоже влияет на слизистую ЖКТ и может провоцировать обострения.

- Какие заболевания чаще всего обостряются?

- Основная часть заболеваний, которые дают о себе знать осенью, - это язвенная болезнь и хронические панкреатиты. Чуть в меньшей степени - воспалительные заболевания кишечника, так как они больше связаны с аутоиммунными процессами, но период простуд и вирусных инфекций может провоцировать и их обострение.

- Когда нужно срочно обратиться к врачу?

- Самый основной симптом - это боль, которая не проходит более 2-3 дней. Если к ней присоединяются тошнота, рвота, жидкий стул, повышается температура - это повод для визита к специалисту. Только врач может дифференцировать, что это - острая вирусная кишечная инфекция или обострение хронического заболевания.

- Многие сразу стараются снять боль обезболивающим…

- Для ЖКТ - это палка о двух концах. Обезболивающее на время снимет боль, но потом она может вернуться и стать еще сильнее. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) не демонизирую: если они назначены по показаниям, их нужно принимать, но важно понимать свой анамнез и факторы риска. Если курс короткий и раньше проблем с ЖКТ не было, катастрофы не произойдёт. Но если у вас отягощенная история (язвы, эрозии), то на период лечения нужны гастропротекторы.

- Когда человек обращается к вам с болью и другими симптомами, какие обследования ему назначают?

- Первое, с чего начинается прием, - сбор анамнеза. Если речь о болях в эпигастральной области, то назначают УЗИ брюшной полости, ФГДС, клинический анализ крови, который может увидеть воспалительные процессы, уровень гемоглобина. При кишечных синдромах - эндоскопическое исследование толстого кишечника. При обострении хронического панкреатита - анализы кала, биохимический анализ крови. Иногда стандартных исследований недостаточно, и требуются КТ, МРТ-холангиография, рентгеноскопия.

Чем заменить ФГДС?

- Фиброгастродуоденоскопия (сокращенно ФГДС) и другие эндоскопические исследования - достаточно неприятные процедуры. Можно ли их чем-то заменить?

- Пациенты нередко задают этот вопрос. Эндоскопическое исследование неприятно, но это золотой стандарт диагностики. Видеокапсульная эндоскопия и рентгеноскопия не дают такого объёма информации. А качественно выполненное исследование и установленный диагноз - это уже 90% излечения или ремиссии.

Хорошее эндоскопическое исследование длится в среднем 7 минут. Это можно потерпеть. Наши доктора делают все, чтобы процедура прошла минимально неприятно. В нашем учреждении проводится фиброколоноскопия (исследование толстого и терминального отдела тонкой кишки) под внутривенной анестезией. Колоноскопия не так страшна, как ФГДС, потому что нет страха задохнуться.

- Когда нужна экстренная помощь?

- Осложнения есть у всех заболеваний. Опасные симптомы: рвота кровью, низкое давление, неукротимая рвота в течение двух дней (может привести к повреждению почек), боль, которая долго не купируется, усиливается и беспокоит ночью. Ночные боли - красный флажок.

- Сколько пациентов проходит лечение в отделении? Как проходит лечение?

- Отделение развернуто на 17 коек. 30% пациентов поступают к нам в рамках экстренной госпитализации, остальные - планово. Возраст пациентов - от 18 до бесконечности: можно встретить лекарственный гастрит в молодом возрасте и язву в 12-перстной кишке в 90 лет.

Основная причина хронического гастрита и язвенной болезни - это бактерия Helicobacter pylori (хеликобактер пилори). Также причинами повреждения слизистой желудка может быть прием нестероидных противовоспалительных и кроверазжижающих препаратов. Также это могут быть аутоимунные процессы и острые процессы, связанные с инфекционными заболеваниями.

Если мы говорим о хеликобактерном гастрите, лечение занимает 14 дней. При соблюдении всех правил эффективность составляет 87-92%. При лекарственном поражении желудка требуется долгосрочная гастропротективная терапия. При аутоиммунном гастрите применяется наблюдательная тактика, контроль дефицитов (железа, витамина В12) и их компенсация.

Плохих продуктов нет

- Может ли стресс стать причиной заболеваний ЖКТ?

- Желудочно-кишечный тракт - адреналозависимая система. Раньше язвенную болезнь лечили ваготомией - надрезали нерв, подходящий к желудку, чтобы снизить кислотопродукцию.

Стресс заставляет нас хуже есть, меньше спать, обостряет вредные привычки. Это снижает защитные функции слизистой. Также бывает, что стрессовые язвы не связаны напрямую с эмоциональным стрессом, а возникают у пациентов после хирургических вмешательств и травм. А вот синдром раздраженного кишечника четко завязан на эмоциональном фоне и здоровье человека: кишечник отправляет сигнал, а мозг его на десять умножает. Здесь нужен комплексный подход, иногда требуется применение неврологических препаратов и когнитивно-поведенческой терапии.

- Образ жизни и питание, например, увлечение фастфудом, тоже могут стать причиной таких заболеваний?

- Образ жизни и питание могут стать триггером заболеваний, но не первопричиной. Во главе - генетика. Качество еды и воды важно, но не стоит загонять себя в рамки правильного питания до фанатизма. Количество приёмов пищи человек выбирает комфортно для себя. Не любите завтрак - не ешьте. Два приёма пищи тоже могут покрыть все потребности.

Что касается фастфуда, проблема не столько в продукте, сколько в контрастной температуре (горячее запиваем холодным) и в количестве. Если каждый день употреблять такую пищу - плохо. Если раз в неделю - ничего страшного.

Плохих продуктов нет - есть «плохое» количество. Можно есть долго-долго самую полезную гречку и курицу и прийти к дефицитам, потому что этого недостаточно для полноценного функционирования организма. Эталон питания - средиземноморский вид: злаки, овощи, зелень, мясо, рыба. Витамины лучше получать из пищи, а не из биологически активных добавок.

- Можно ли при проблемах с ЖКТ регулярно принимать пребиотики и пробиотики?

- Микробиом (совокупность всех микроорганизмов, которые живут в организме - прим.ред.) важен, и его изучение продолжается. В регулярном использовании фармакологических пробиотиков нужды нет. Нам нужны пребиотики - «еда» для наших бактерий. Это, например, квашеная капуста, для микрофлоры кишечника лучше нет.

Пробиотики нужны по показаниям: при антибиотико-ассоциированной диарее, в схеме эрадикации хеликобактер пилори, при синдроме раздраженного кишечника. Регулярно принимать их без показаний я бы не рекомендовала. Если пациент отмечает позитивную динамику на фоне приема каких-то препаратов, я не против. Но просто так, для профилактики, - не советую. Лучше разнообразие в еде.

Любые ограничения - это вредно

- Как вы относитесь к диетам для похудения, голоданиям и резкому снижению массы тела?

- Настороженно. Есть состояния, при которых резкое снижение массы тела и ограничение калорий опасны. Есть риск образования камней в желчном пузыре, повышения билирубина на фоне голода. Я не люблю слова «диета» - должен быть образ жизни, под вас модифицированный. Потому что диета воспринимается как что-то временное: недельку посижу, а потом буду как раньше. В этом мало смысла: вы сначала загоняете организм в стресс и дефицит, а потом он через полгода отдает последствия. Могут начать выпадать волосы, появляются другие проблемы. Любые ограничения - это вредно. От меня пациент не услышит слово «диета». Я говорю: едим всё. Хочется сегодня торт - съели кусочек торта. Если суточный каллораж в пределах ваших потребностей, ничего страшного не случится. Чем дольше мы себя ограничиваем, тем выше риск расстройства пищевого поведения, срывов и так далее.

- Какие продукты вы не рекомендовали бы часто употреблять?

- Копчености - там образуются канцерогены, это точно не для частого употребления. Колбасы, сосиски и переработанные мясные продукты лучше ограничить. Раз в месяц - ничего не случится, но есть это каждый день не нужно.

- Что скажете об энергетиках и кофе?

- Энергетики - это плохо: и для слизистой, и для сердечной мышцы. Что касается кофе, то, наоборот, три чашки хорошего заварного кофе снижают риски рака печени и даже имеют некоторое кардиопротективное свойство. Но кофе - без фанатизма. Важны количество, качество и небольшой объём. Если вы любите кофе, это хорошо.

- Можно ли заменять воду чаем? Надо ли заставлять себя пить определённое количество воды?

- Заставлять себя пить воду не нужно. Пейте столько, сколько требует организм. Он возьмет все нужное из чая, кофе, супа, яблока, других фруктов и овощей. Есть состояния, когда мы ограничиваем жидкость, но чаще речь идет об ограничении потребления соли, а не воды. Нравится - пейте, не нравится - не пейте. Нужно научиться чувствовать жажду, потому что иногда люди путают эти состояния. Вместо того чтобы выпить стакан воды или чая, человек ест.

- Что делать для профилактики заболеваний ЖКК?

- Проходить диспансеризацию, так как это выявление факторов риска. Также есть расширенная диспансеризация, которая при наличии «красных флагов» включает эндоскопические исследования, УЗИ, онкомаркеры.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой