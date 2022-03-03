Почти 1100 псковичей выздоровели от коронавируса за сутки

1 098 пациентов в Псковской области выздоровели от корнавируса за прошедшие сутки, с начала пандемии от болезни в области избавились 81 265 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Всего в Псковской области зафиксировали 99 179 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 849 – за прошедшие сутки. На амбулаторном и стационарном лечении в регионе сейчас находятся 4 984 пациента (4 546+438). Умерли от болезни в области 1 592 человека (+4).
Статистика заражения коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 31845/203
Великие Луки – 15616/67
Бежаницкий район – 1224/14
Великолукский район – 2503/2
Гдовский район – 1655/20
Дедовичский район – 2398/95
Дновский район – 792/3
Красногородский район – 850/24
Куньинский район – 854/3
Локнянский район – 961/0
Невельский район – 4433/86
Новоржевский район – 1004/10
Новосокольнический район – 2918/34
Опочецкий район – 2986/11
Островский район – 4566/92
Палкинский район – 911/0
Печорский район – 2245/22
Плюсский район – 1558/20
Порховский район – 3328/33
Псковский район – 8200/30
Пустошкинский район – 1221/2
Пушкиногорский район – 1271/39
Пыталовский район – 1323/4
Себежский район – 2299/22
Стругокрасненский район – 1573/0
Усвятский район – 599/13
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.