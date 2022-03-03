Общество

Почти 1100 псковичей выздоровели от коронавируса за сутки

1 098 пациентов в Псковской области выздоровели от корнавируса за прошедшие сутки, с начала пандемии от болезни в области избавились 81 265 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в Псковской области зафиксировали 99 179 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 849 – за прошедшие сутки. На амбулаторном и стационарном лечении в регионе сейчас находятся 4 984 пациента (4 546+438). Умерли от болезни в области 1 592 человека (+4).

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Статистика заражения коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 31845/203

Великие Луки – 15616/67

Бежаницкий район – 1224/14

Великолукский район – 2503/2

Гдовский район – 1655/20

Дедовичский район – 2398/95

Дновский район – 792/3

Красногородский район – 850/24

Куньинский район – 854/3

Локнянский район – 961/0

Невельский район – 4433/86

Новоржевский район – 1004/10

Новосокольнический район – 2918/34

Опочецкий район – 2986/11

Островский район – 4566/92

Палкинский район – 911/0

Печорский район – 2245/22

Плюсский район – 1558/20

Порховский район – 3328/33

Псковский район – 8200/30

Пустошкинский район – 1221/2

Пушкиногорский район – 1271/39

Пыталовский район – 1323/4

Себежский район – 2299/22

Стругокрасненский район – 1573/0

Усвятский район – 599/13

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.