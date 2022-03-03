Общество

За пять лет в Пскове благоустроили 75 дворовых территорий

75 дворовых территорий благоустроили в Пскове за пять лет. Об этом сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире программы «Коммунальный ликбез» на YouTube-канале «ПЛН-ТВ» 3 марта.

Татьяна Алексеева привела цифры статистики за период с 2017 года по конец 2021 года. «Мы выполнили благоустройство 75 дворовых и 18 общественных территорий», — сказала она.

«Благодаря программе "Городская среда" сделали многое. Цифры приличные, радующие нас», — подчеркнула Татьяна Алексеева.

На данный момент Пскову выделили порядка 54 млн рублей на благоустройство в 2022 году, добавила заместитель начальника управления городского хозяйства.