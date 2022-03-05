Общество

Приемы граждан по вопросам здравоохранения состоялись в Псковской области

Депутаты от «Единой России», представители органов исполнительной власти, а также организации-партнеры провели в Псковской области тематические приемы граждан по вопросам здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

Например, жительница поселка Усвяты обратилась на прием в местное отделение партии с вопросом о возможности прохождения полной диспансеризации после перенесенного коронавируса. Вопрос решили, заявительница получила направление на прохождение диспансеризации.

За пять дней в местных отделениях на всех площадках провели 73 приема. Большинство жителей Псковской области обращались по вопросу вакцинации и ревакцинации от коронавируса, многие на приемах решили вопрос по вакцинации на дому. В Псковском районе были положительно решены вопросы обеспечения лекарством на льготных условиях, а также вопрос записи на прием к хирургу.