 
Общество

Антон Минаков предложил освободить садоводов от штрафов за продажу своей продукции

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Освободить садоводов и фермеров от штрафов за продажу излишков своего урожая предложил депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем посте депутат отметил, что проблема торговли излишками собственного урожая актуальна для многих жителей Псковской области. По его наблюдениям, вырастившие в своих садах или огородах овощи и ягоды часто хотят продать излишки, при этом их штрафуют за торговлю в неустановленном месте.

«Законодательство не видит разницы между перекупщиками и теми, кто трудится на своей земле. ЛДПР выступает с инициативой защитить наших тружеников и снизить на них административную нагрузку! Именно поэтому я направил депутатский запрос губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с предложением освободить садоводов и фермеров от штрафов за продажу небольших объёмов продукции собственного производства. Мы должны поддерживать местных жителей», - подчеркнул Антон Минаков.
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Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

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