Антон Минаков предложил освободить садоводов от штрафов за продажу своей продукции

Освободить садоводов и фермеров от штрафов за продажу излишков своего урожая предложил депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем посте депутат отметил, что проблема торговли излишками собственного урожая актуальна для многих жителей Псковской области. По его наблюдениям, вырастившие в своих садах или огородах овощи и ягоды часто хотят продать излишки, при этом их штрафуют за торговлю в неустановленном месте.