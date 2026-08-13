Мужчину оштрафовали за незаконную регистрацию иностранца в опочецкой деревне

Очередной штраф назначен судом за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина в Опочецком округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Опочецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Установлено, что в 2025 году подсудимый, имея в собственности дом в одной из деревень Опочецкого округа, поставил на учет гражданина Республики Узбекистан. Фактически предоставлять данное жилое помещение для проживания не собирался.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.