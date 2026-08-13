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ПсковГУ объявил дополнительный набор на бюджетные места для будущих педагогов

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ПсковГУ открывает дополнительный набор на вакантные бюджетные места на востребованные педагогические специальности в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

На заочном отделении 7 бюджетных мест:

  • «Начальное образование» — 4 места,
  • «Математика» — 3 места.

На очном отделении 29 мест:

  • «Русский язык как иностранный» — 3 места,
  • «Педагогика детства» — 3 места,
  • «Математика и физика» — 3 места,
  • «Математика и информатика» — 3 места,
  • «География и основы безопасности и защиты Родины» — 4 места,
  • «Иностранный язык и иностранный язык» (английский/немецкий и английский/французский) — 4 места,
  • «Русский язык и литература» — 3 места,
  • «История и обществознание» — 6 мест.

В Великолукском филиале ПсковГУ доступно 4 места:

  • «Строительство» – 1 место,
  • «Психология и педагогика детства» (заочно) — 3 места.
«Приём документов идёт в сжатые сроки. До 17 августа ждём абитуриентов, кто сдаёт внутренние вступительные испытания; до 21 августа принимаем аттестаты и баллы ЕГЭ», - уточнили в ПсковГУ.
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