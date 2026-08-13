ПсковГУ объявил дополнительный набор на бюджетные места для будущих педагогов

ПсковГУ открывает дополнительный набор на вакантные бюджетные места на востребованные педагогические специальности в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.
На заочном отделении 7 бюджетных мест:
- «Начальное образование» — 4 места,
- «Математика» — 3 места.
На очном отделении 29 мест:
- «Русский язык как иностранный» — 3 места,
- «Педагогика детства» — 3 места,
- «Математика и физика» — 3 места,
- «Математика и информатика» — 3 места,
- «География и основы безопасности и защиты Родины» — 4 места,
- «Иностранный язык и иностранный язык» (английский/немецкий и английский/французский) — 4 места,
- «Русский язык и литература» — 3 места,
- «История и обществознание» — 6 мест.
В Великолукском филиале ПсковГУ доступно 4 места:
- «Строительство» – 1 место,
- «Психология и педагогика детства» (заочно) — 3 места.