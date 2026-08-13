ПсковГУ объявил дополнительный набор на бюджетные места для будущих педагогов

ПсковГУ открывает дополнительный набор на вакантные бюджетные места на востребованные педагогические специальности в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

На заочном отделении 7 бюджетных мест:

«Начальное образование» — 4 места,

«Математика» — 3 места.

На очном отделении 29 мест:

«Русский язык как иностранный» — 3 места,

«Педагогика детства» — 3 места,

«Математика и физика» — 3 места,

«Математика и информатика» — 3 места,

«География и основы безопасности и защиты Родины» — 4 места,

«Иностранный язык и иностранный язык» (английский/немецкий и английский/французский) — 4 места,

«Русский язык и литература» — 3 места,

«История и обществознание» — 6 мест.

В Великолукском филиале ПсковГУ доступно 4 места:

«Строительство» – 1 место,

«Психология и педагогика детства» (заочно) — 3 места.