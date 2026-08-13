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Юрист рассказала, кто в 2026 и 2027 годах выйдет на пенсию

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Назначения пенсий в 2026 и 2027 годах будут происходить по ранее возникшему праву и в индивидуальных случаях, в частности, такое право предусмотрено для многодетных матерей и работников вредных производств, сообщила лектор общества «Знание», доцент, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

«Назначения пенсий все равно будут по досрочным основаниям, по ранее возникшему праву и в индивидуальных случаях», - сказала Гринь.

Так, помимо многодетных матерей и работников вредных производств, право на досрочную пенсию предусмотрено для жителей Крайнего Севера и других. Кроме того, выплаты смогут оформить те, кто уже получил право на пенсию ранее, но не воспользовался им.

Гринь добавила, что массового выхода на пенсию в России в 2027 году не будет, это связано с переходным периодом повышения пенсионного возраста.

«Так уже было в 2025 году, и в 2027 году ситуация аналогичная - дело в том, что следующая возрастная группа еще не достигает установленного порога», - отметила эксперт.

По ее словам, переходный период пенсионной реформы завершится в 2028 году. Тогда возможность оформить выплату получат мужчины 1963 года рождения в 65 лет и женщины 1968 года рождения в 60 лет, пишет РИА Новости.

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