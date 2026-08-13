Юрист рассказала, кто в 2026 и 2027 годах выйдет на пенсию

Назначения пенсий в 2026 и 2027 годах будут происходить по ранее возникшему праву и в индивидуальных случаях, в частности, такое право предусмотрено для многодетных матерей и работников вредных производств, сообщила лектор общества «Знание», доцент, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.
Так, помимо многодетных матерей и работников вредных производств, право на досрочную пенсию предусмотрено для жителей Крайнего Севера и других. Кроме того, выплаты смогут оформить те, кто уже получил право на пенсию ранее, но не воспользовался им.
Гринь добавила, что массового выхода на пенсию в России в 2027 году не будет, это связано с переходным периодом повышения пенсионного возраста.
По ее словам, переходный период пенсионной реформы завершится в 2028 году. Тогда возможность оформить выплату получат мужчины 1963 года рождения в 65 лет и женщины 1968 года рождения в 60 лет, пишет РИА Новости.