Общество

Николай Козловский объяснил необходимость оптимизации детских библиотек в Великих Луках

Глава города Великие Луки Николай Козловский в своем видеообращении в Instagram объяснил необходимость оптимизации детских библиотек.

Он отметил, что оптимизация детской библиотеки на проспекте Гагарина, 85 и отделения библиотеки-филиала №1 на проспекте Ленина, 19/2 является действительно необходимой. Помещения этих учреждений культуры не соответствуют современным требованиям, им необходим капитальный ремонт, обновление книжного фонда, замена оборудования. При этом специалисты и абонементы будут переведены в другие филиалы. Никто не будет забыт и ничьи интересы не пострадают, подчеркнул он.

«Хочу пояснить. Речь идет не о закрытии, а об оптимизации библиотечной системы. У нас в городе на протяжении многих лет функционирует центральная городская библиотека имени Михаила Ивановича Семевского, у которой есть несколько филиалов. В прошлом году городская детская библиотека имени Аркадия Гайдара как один из филиалов участвовала в нацпроекте "Культура", в результате чего на ее базе сейчас создана модельная библиотека нового поколения: проведен ремонт, закуплено новое оборудование, приобретена новая литература. Администрация города взяла на себя дополнительные обязательства по финансированию комплектования книжного фонда в течение последующих трех лет», - прокомментировал Николай Козловский.

По его словам, в 2023 году планируется участие библиотеки-филиала №2, которая расположена на улице Ботвина, 13, в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».