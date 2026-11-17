В честь Дня ветерана уголовно-исполнительной системы начальник управления ФСИН России по Псковской области Виктор Леонов вручил членам ветеранской организации награды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба управления ФСИН России по Псковской области

Руководитель территориального органа зачитал поздравительную телеграмму директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева.

Обращаясь к присутствующим, Виктор Леонов также поздравил ветеранов УИС с праздником, поблагодарил за годы службы и рассказал о текущем положении дел в управлении и подведомственных учреждениях. Он отметил, что основа, заложенная ветеранами, продолжается и в настоящее время: молодые сотрудники продолжают нести службу добросовестно, ориентируясь на опыт старшего поколения, многие из которых стали достойными наставниками для молодежи.

Затем начальник УФСИН вручил заслуженные награды и памятные подарки.

Также к присутствующим обратился председатель ветеранской организации УИС Псковской области Владимир Михайлов. Он напомнил об истории праздника, подчеркнув, что ветеранская организация объединяет людей, посвятивших службе в уголовно-исполнительной системе не один десяток лет и сохранивших верность профессии и товариществу. Владимир Михайлов поблагодарил членов организации за активную жизненную позицию, неравнодушие и пожелал долгих лет жизни. Он также выразил благодарность руководству УФСИН России по Псковской области за внимание к ветеранам.