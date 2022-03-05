Общество

Прощеное воскресенье отмечают православные

По церковному календарю у православных христиан наступило Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник.

Сегодня Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить, чтобы с чистым сердцем вступить в период Великого поста, время молитвы и покаяния.

Также в воскресенье заканчивается Масленица, или Масленая неделя. В ее продолжение православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты. В народной традиции в последние четыре дня недели принято печь блины, а в воскресенье - устраивать гуляния.

Как сообщалось ранее, 6 марта Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове, мероприятие будет транслироваться в Сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

«6 марта, в неделю воспоминания Адамова изгнания, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова», - говорится в сообщении.

По окончании литургии митрополит обратится ко всем собравшимся с архипастырским словом. Трансляцию можно будет увидеть на YouTube-канале епархии или на официальном сайте.