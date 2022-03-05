Общество

Псковский омбудсмен и глава УФССП обсудили вопросы соблюдения прав граждан

В Пскове состоялась рабочая встреча регионального уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова и руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области – главного судебного пристава Сергея Колесникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы соблюдения прав граждан при исполнении судебных решений, а также новый порядок взаимодействия, установленный в соответствии с федеральным законом приказом Федеральной службы судебных приставов.

В завершении встречи по результатам оценки деятельности за пятилетний период Дмитрий Шахов вручил Сергею Колесникову благодарность уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Как следует из наградного документа, главный судебный пристав отмечен благодарностью «за личный вклад и проявленный профессионализм в обеспечении прав и свобод человека и гражданина при организации деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области».